Европарламент призвал создать линии обороны на границе с РФ и Беларусью

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли проект резолюции с призывом организовать масштабную линию обороны на границе с РФ и Беларусью. Голосование проходило в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Призываем немедленно принять меры по обеспечению безопасности и обороны северо-восточной границы с Россией и Беларусью, установив всеобъемлющую и надежную линию обороны на земле, в воздухе и на море, чтобы противостоять военным и гибридным угрозам", - говорится в одном из пунктов объемной сводной резолюции о намеченной к публикации Белой книге ЕС по обороне.

Авторы документа в предисловии называют Россию "самой существенной прямой и непрямой угрозой" для ЕС и его безопасности, а также для стран - кандидатов на вступление в содружество. Кроме того, по мнению евродепутатов, Черное море "превратилось из второстепенного в главный военный театр для ЕС и НАТО" и, наряду с Балтийским морем, стало "ключевым стратегическим регионом" для обеспечения безопасности Европы и противостояния так называемой российской угрозе. Они также подчеркивают необходимость усиления накачки киевского режима оружием и боеприпасами для дальнейшего противостояния с Россией, поскольку опасаются, что Россия в случае поражения Украины может напасть на другие страны, включая ЕС.

"Ожидаем, что в Белой книге о будущем европейской обороны будут определены наиболее актуальные угрозы, структурные риски и конкуренты, а также то, в какой степени ЕС способен разрабатывать планы действий в чрезвычайных ситуациях для обеспечения взаимной поддержки в случае масштабных кризисов безопасности, и помочь Европе предвидеть, готовиться и сдерживать потенциальных агрессоров и защищать себя в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы стать надежной державой и европейской опорой НАТО", - говорится в документе.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению институтами ЕС. При этом они выполняют роль барометра для оценки реакции общественности и бизнеса на те или иные меры.