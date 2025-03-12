Последнее обновление: 12.03.2025 14:56

Переговоры Лукашенко с Путиным пройдут 13 марта

Лукашенко совершит официальный визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, переговоры Лукашенко с Путиным пройдут 13 марта в Кремле.

Они в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят "развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия, совместную работу в интеграционных форматах и вопросы текущей международной ситуации".

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.

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