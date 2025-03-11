Кыргызстан не теряет надежды вернуть из Минска беглого экс-президента Бакиева

Кыргызстан рассматривает вопрос возможного возвращения из Беларуси бывшего президента страны Курманбека Бакиева, свергнутого в 2010 году. Об этом в интервью государственному информагентству Кабар заявил глава кыргызского государства Садыр Жапаров.

"Ведутся переговоры по Курманбеку Бакиеву", - сказал он.

По его словам, Бакиев может быть передан Бишкеку в случае, если на родине он не будет арестован.

Помимо этого, изучается вопрос и возвращения бывшего премьера Сапара Исакова.

Как полагает глава Кыргызстана, Исаков мог бы рассказать о коррупционных делах, связанных с реконструкцией столичной ТЭЦ и Исторического музея.

"Это же касается и Курманбека Бакиева", - продолжил Жапаров.

Бывший президент, по его мнению, мог бы рассказать о многих других коррупционных делах.

Бакиев был свергнут в апреле 2010 года в результате революции. Во время противостояния охранявших его военнослужащих и сторонников оппозиции более 80 человек были убиты и сотни получили ранения. Несмотря на сопротивление оппозиционерам, президент Бакиев в конечном итоге в целях безопасности вынужден был сначала покинуть Бишкек, а затем уехать из Кыргызстана.

Бакиев на родине заочно приговорен к 30 годам лишения свободы, суд признал его виновным в массовом расстреле демонстрантов в Бишкеке возле здания Дома правительства 7 апреля 2020 года. С тех пор беглый президент проживает в Минске. В свою очередь власти Кыргызстана несколько раз направляли запрос на его экстрадицию, однако всегда получали отказ.

Бывший глава правительства республики Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы за коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека, с 2020 года он также находится за пределами Кыргызстана.