Последнее обновление: 10.03.2025 16:51

Россия не планирует встречаться с делегацией США на этой неделе

В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию, которая появилась в СМИ, о планах провести встречу с делегацией США в Саудовской Аравии на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.

"Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало", – сказала Захарова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США на этой неделе встретятся в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими.

Американско-украинские переговоры в Саудовской Аравии состоятся в Джидде. Они пройдут в то время, когда обе страны работают над укреплением своих отношений после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля.

По данным издания Times, Британия консультирует Украину перед переговорами с США, чтобы избежать новой катастрофической ссоры.

Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование