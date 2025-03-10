Экс-глава ЦБ Канады Карни станет следующим премьер-министром страны

Бывший глава Центрального банка Канады Марк Карни выиграл выборы на пост нового лидера Либеральной партии и станет следующим премьер-министром страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Карни набрал более 85% голосов, победив по результатам первого подсчета.

Бывший министр финансов и нынешний член парламента Христя Фриланд заняла второе место, набрав 8% голосов.

Экс-лидер Палаты представителей и нынешний член парламента Карина Гулд заняла третье место с 3,2 % голосов, а предприниматель из Монреаля и бывший член парламента Фрэнк Бейлис занял четвертое место с небольшим отставанием.

Карни никогда не занимал выборных должностей и в настоящее время не является членом парламента.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале января объявил, что уходит с поста лидера Либеральной партии Канады и покинет пост премьер-министра, как только партия найдет ему замену.