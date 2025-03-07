Трамп пригрозил России широкомасштабными санкциями и тарифами

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести широкомасштабные санкции и тарифы против России из-за ее продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину. Об этом глава Белого дома написал 7 марта в соцсети Truth Social.

Трамп сделал заявление на фоне попыток усадить Украину и Россию за стол переговоров и беспрецедентного давления на официальный Киев в последние дни.

"Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно "лупит" Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного урегулирования конфликта посредством мирного соглашения", – написал Дональд Трамп.

"Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!!!" – добавил глава Белого дома.