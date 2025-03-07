Лидеры ЕС поддержали увеличение расходов на оборону

По результатам саммита Европейского Совета, лидеры поддержали планы по увеличению расходов на оборону и пообещали продолжать поддерживать Украину, передает агентство Reuters.

"Европа должна принять этот вызов, эту гонку вооружений. И она должна победить. Европа в целом действительно способна победить в любом военном, финансовом, экономическом противостоянии с Россией – мы просто сильнее", – заявил во время мероприятия премьер-министр Польши Дональд Туск.

Лидеры ЕС приветствовали предложения Еврокомиссии предоставить им фискальную гибкость по оборонным расходам и совместно заимствовать до 150 млрд евро для кредитования правительств стран-членов блока на нужды их вооруженных сил.

В совместном заявлении, согласованном всеми 27 странами ЕС, лидеры призвали свои правительства срочно детально рассмотреть эти предложения.

Также участники саммита выразили поддержку Украине, однако это заявление согласовано без участия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Остальные 26 лидеров ЕС в документе подчеркнули, что переговоры по Украине невозможны без нее, и пообещали продолжать оказывать ей помощь.