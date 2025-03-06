Макрон в своем телеобращении к нации призвал Европу противостоять российской угрозе

Россия, ведущая полномасштабную войну в Украине, стала угрозой для всей Европы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации.

По его словам, РФ превратила войну в Украину в "глобальный конфликт", начав использовать северокорейских солдат и иранскую военную технику.

Кроме того, РФ активно наращивает свой военные потенциал.

"Кто поверит, что Россия остановится на Украине? Россия уже стала угрозой для Франции и Европы", - заявил президент Франции.

Макрон отметил, что он хочет верить в то, что США "останутся на нашей стороне", но Европа должна быть готова к обратному. Сближение России и США с момента вступления в должность президента Дональда Трампа французский лидер назвал "новой эрой".

Он также заявил, что Франция рассмотрит возможность защиты европейских союзников своим ядерным оружием и высказался за "стратегические дебаты" по ядерному сдерживанию в Европе. При этом он напомнил об "историческом призыве" вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца к переговорам Берлина, Лондона и Парижа по ядерной безопасности на европейском континенте. Макрон добавил, что любое решение об использовании французского ядерного оружия будет оставаться за президентом республики.

Франция и Великобритания являются двумя единственными ядерными державами Европы.

Речь Макрона прозвучала в преддверии назначенного на четверг кризисного саммита лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться увеличение оборонных расходов и поддержка Украины на фоне идущих из Вашингтона сигналов, что США заняли более примирительную позицию в отношении России и отдаляются от Европы.

Макрон также сообщил, что на следующей неделе в Париже пройдет совещание начальников штабов армий тех европейских стран, которые готовы обеспечить мир в Украине путем отправки туда миротворцев для контроля за соблюдением будущего мирного соглашения.

"Они не пойдут воевать сегодня, они не пойдут воевать на фронте, но они будут там, когда мирное соглашение будет подписано, чтобы гарантировать его полное соблюдение", - сказал президент Франции.

В то же время Макрон подчеркнул, что мир в Украине "не может быть построен любой ценой и под диктатом России", а соглашение о завершении войны не должно "означать капитуляцию Украины".