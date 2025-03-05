Последнее обновление: 05.03.2025 17:42

Арабский саммит поддержал план Египта по сектору Газа

Пятилетний план по восстановлению сектора Газа стоимостью $53 млрд поддержан на саммите Лиги арабских государств в Каире. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Между тем этот план резко контрастирует с озвученным ранее видением Дональда Трампа о "ривьере Ближнего Востока", предполагающему массовое перемещение жителей сектора в "дружественные" арабские страны, пишет Reuters.

Согласно 112-страничному проекту документа, первый этап плана направлен на разбор завалов, а также строительство временного жилья и 200 тысяч новых домов. К 2030 году предполагается построить в секторе Газа аэропорт, промышленные зоны, отели и парки.

Президент Египта также заявил, что его страна совместно с палестинцами сформировала административный комитет для контроля гуманитарной помощь и управления сектором Газа "на переходной основе до возвращения Палестинской администрации". Представители ХАМАС приветствовали план Египта по восстановлению сектора Газа, а МИД Израиля резко раскритиковал декларацию саммита из-за отсутствия упоминания и осуждения террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.



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