Лукашенко вновь требует "копать и смотреть" в поиске редкоземельных металлов

Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения и обозначая ключевые задачи для профильного блока в правительстве, который курирует вице-премьер Юрий Шулейко, потребовал заняться поиском в стране редкоземельных металлов.

В частности, он сделал акцент на геологоразведке.

"Актуальнейшая тема", - подчеркнул он.

В силу известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов. "Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - сказал Лукашенко.

По его словам, геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне. А тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов.

"Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?", - задал он риторический вопрос.

"Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - обратился Лукашенко к профильному вице-премьеру.