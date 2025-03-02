Госсекретарь США распорядился ускорить отправку Израилю оружия на $4 млрд

Государственный секретарь США Марко Рубио подписал декларацию об ускорении предоставления Израилю военной помощи на сумму около $4 млрд. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Рубио заявил, что использовал чрезвычайные полномочия, чтобы ускорить доставку военной помощи Израилю.

"Решение отменить частичное эмбарго на поставки оружия, введенное администрацией Байдена, которое неправомерно удерживало определенное количество оружия и боеприпасов от Израиля, является еще одним признаком того, что Израиль не имеет большего союзника в Белом доме, чем президент Трамп", – заявил он.

Госсекретарь также уточнил, что с начала работы администрации Трампа США одобрили передачу Израилю оружия почти на $12 млрд и продолжат "использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по безопасности Израиля".

Решение Рубио противоречит давней практике, согласно которой перед официальным сообщением Конгресса о продаже оружия Госдеп предоставляет информацию комитетам по иностранным делам Палаты представителей и Сената, которые могут запросить дополнительную информацию об этом.

Напомним, в конце января Трамп отменил запрет администрации Байдена на поставку 900-килограммовых бомб в Израиль.

Президент США также заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".