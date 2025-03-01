Администрация Трампа рассматривает прекращение текущих поставок оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на высказывания президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его неуступчивость в мирном процессе. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации The Washington Post.

Если решение будет принято, оно будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, которые ожидают отправки в Украину через президентский механизм сокращения оружия из запасов, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Рассмотрение вопроса о прекращении поставок оружия для Украины подчеркивает резкое ухудшение отношений между двумя странами после перепалки в Овальном кабинете между Зеленским, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Чиновник отверг мнение о том, что конфронтация Трампа и Вэнса с Зеленским была преднамеренной, и отметил, что были приложены усилия, чтобы создать более позитивный тон в планировании встречи, на что указывает отказ Трампа от обвинений в том, что Зеленский является "диктатором".

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу 28 февраля после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.