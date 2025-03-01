Премьер Австралии заявил о бессрочной поддержке Украины после встречи Трампа с Зеленским

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского заявил, что Австралия намерена продолжить оказывать поддержку и помощь Украине.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Альбанезе, которого цитирует телеканал CNN.

Он добавил, что эта поддержка отвечает национальным интересам Австралии.

Альбанезе также сказал, что мир в Украине возможен.

Некоторые европейские лидеры также выступили в защиту Зеленского после жесткой критики, которой его подверг Трамп на встрече в Вашингтоне.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Овальном кабинете Белого дома и завершилась острой перепалкой. В результате не было подписано соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых и отменена совместная пресс-конференция лидеров.