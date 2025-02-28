ЕС обсудит назначение представителя на "мирных переговорах" по Украине

Лидеры Европейского Союза на встрече 6 марта обсудят назначение специального посланника, который будет представлять ЕС на возможных переговорах по "прекращению войны" России против Украины. Об этом агентство Bloomberg узнало от информированных источников.

Специальный саммит ЕС, о созыве которого ранее объявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, будет посвящен вопросам европейской обороны.

На встречу, как известно, приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

Посол не считает, что ЕС надо назначать представителя на "мирных переговорах"

По информации Bloomberg, дискуссии на саммите будут направлены на выработку единой позиции по обороне – как для перевооружения Европейского континента, так и в отношении Украины.

Обсуждение коснется и назначения спецпредставителя для участия в будущих "мирных переговорах" по Украине, пишет агентство.

В Киеве ранее сказали, что европейским странам следует быстро определить лицо "уровня лидера", которое бы представляло Европу в потенциальных переговорах о завершении российско-украинской войны.

Эту идею также поддержали несколько европейских лидеров, в частности президент Финляндии Александер Стубб, отметив, что Европе нужно назначить "специального посланника" для участия в переговорах о "мире" в Украине.