Трамп: мир в Украине наступит скоро или вообще не наступит

Прекращение огня в Украине будет достигнуто "довольно скоро" или "вообще не будет достигнуто". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.

"Я думаю, мы уже добились большого прогресса", - сказал Трамп, которого цитируют зарубежные СМИ.

На вопрос журналиста о том, можно ли доверять президенту РФ Владимиру Путину, Трамп ответил поговоркой "доверяй, но проверяй". Аналогичный ответ дал в свое время Рональд Рейган, комментируя переговоры с СССР. При этом президент США отметил, что он не думает, что Путин в случае заключения мирного договора с Киевом нарушит его и вторгнется в Украину еще раз.

Трампа также спросили, не опасается ли он, что обсуждаемая отправка европейских миротворцев в Украину может привести к введению в действие статьи 5 договора НАТО, требующей от всех членов альянса прийти на помощь одному из них в случае нападения.

"Я не думаю, что у нас будут причины это делать", - ответил американский лидер.

Он добавил, что в целом поддерживает закрепленный в этой статье принцип коллективной обороны НАТО.

Трамп отказался говорить о деталях потенциальной миротворческой миссии в Украине, заявив, что хочет сначала добиться заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Стармер на совместной пресс-конференции с президентом США подтвердил, что Лондон вместе с союзниками готов разместить в Украине сухопутные войска и авиацию, "поскольку это единственный способ обеспечить прочный мир".

По словам британского премьер-министра, они с Трампом обсудили "жесткое, но справедливое соглашение", в котором Украина сыграет ключевую роль и которое будет подкреплено военной силой, чтобы сдерживать Россию.

"Это не должен быть мир, вознаграждающий захватчика. История должна быть на стороне миротворца, а не захватчика", - подчеркнул Стармер, добавив, что иначе возникнет риск появления новых "режимов, подобных иранскому".

Стармер также сообщил журналистам о том, что представители 18 европейских государств намерены собраться в Лондоне для обсуждения в том числе мирного соглашения для Украины.