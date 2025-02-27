В Австрии договорились о правительстве без ультраправых

Три политические партии Австрии договорились о формировании коалиционного правительства, которое не будет включать ультраправую Австрийскую партию свободы (FPÖ), которая получила больше всего голосов на выборах в сентябре. Об этом сообщает австрийское агентство APA.

Консервативная Австрийская народная партия (ÖVP), Социал-демократическая партия (SPÖ) и либеральная партия NEOS согласовали трехпартийную коалицию со второй попытки.

Правительственная программа будет представлена в парламенте в 11 часов утра.

Более 200-страничная программа под названием "Поступить правильно сейчас. Для Австрии", которую APA получила в виде проекта, подчеркивает „консенсус и прагматизм", на которых базируется соглашение. Наибольший прогресс для Австрии всегда был результатом "консенсуса, сотрудничества и доверия".

Упоминается также о неудачных переговорах между ÖVP и FPÖ: "В то время как другие отказываются от сотрудничества и уклоняются от ответственности, мы достигаем согласия и способности действовать". Теперь речь идет не о партийных политических интересах, а "обо всех нас, об Австрии, о девяти миллионах людей в нашей стране".

Планируют объявить о строгих мерах в сфере предоставления убежища. Воссоединение семей должно быть прекращено "немедленно", по крайней мере временно, также планируется запрет на ношение платков для несовершеннолетних.

Программа также включает в себя меры в области права аренды жилья, в частности, увеличение минимального срока действия договоров аренды до пяти лет.

План развития федеральной армии сохраняется, равно как и участие в "Небесном щите".

Как было объявлено, бюджет будет консолидирован в соответствии с фискальными правилами ЕС с целью предотвращения дефицита. Учитывая "текущие экономические вызовы", новое федеральное правительство планирует консолидировать бюджет в течение следующих семи лет.

Двойной бюджет и новая федеральная финансовая система также должны быть приняты быстро. Как уже было объявлено, планы предусматривают пакет мер на 2025 год на сумму более €6,3 млрд и на 2026 год – €8,7 млрд.

Наверняка, пока что останется непонятным распределение министерских должностей. Это будет решено между партиями в ближайшие дни.

Партии будут привлекать свои соответствующие комитеты к выдвижению кандидатур. В частности, SPÖ, вероятно, еще придется обсудить этот вопрос, поскольку между лидером SPÖ Андреасом Баблером и мэром Вены Михаэлем Людвигом существуют разногласия во взглядах, например, относительно назначения министра финансов.

Следующий понедельник все еще рассматривается как возможная дата приведения к присяге нового федерального правительства. Предпосылкой для этого является то, что партийные комитеты дадут зеленый свет коалиционному пакту.

NEOS еще предстоит преодолеть самое большое внутрипартийное препятствие, поскольку окончательное решение по партии будет принято на собрании ее членов в воскресенье. Для принятия коалиционного соглашения необходимо большинство в две трети голосов.

ÖVP и SPÖ вместе имеют большинство только в одно место в нижней палате парламента, что считается слишком малым, чтобы быть жизнеспособным, поэтому было принято решение привлечь меньшую партию.