Владельцы Volkswagen и Porsche диверсифицируют капитал из-за кризиса в отрасли

Семья миллиардеров, которая контролирует Volkswagen и Porsche, планирует расширить портфель инвестиций, чтобы уменьшить зависимость от автомобильного бизнеса, который сталкивается с трудностями. Об этом сообщает Financial Times.

"Наш портфель будет динамично расширяться за счет дальнейших инвестиций", - заявили в их инвестиционной компании Porsche SE.

Основная цель - уменьшить риски, связанные с проблемами в VW и Porsche AG, которые страдают от падения продаж в Китае, сокращения прибыли и противоречивых мер экономии в Германии, включающих сокращение работников и заводов.

Инвесткомпания уже вложилась в Flix - владельца Greyhound в США, производителя беспилотников Quantum Systems и стартап Waabi, который разрабатывает технологии для автономных грузовиков. Первая инвестиция вне автоиндустрии состоялась еще в 2014 году - тогда компания приобрела долю в американском провайдере данных Inrix. За последний год Porsche SE существенно активизировала инвестирование, заключив 10 из 19 своих текущих сделок.

Ранее группа вкладывала в новые проекты "небольшую трехзначную сумму в миллионы", но теперь готова к более крупным сделкам.

Тем временем Porsche пересматривает модельный ряд из-за падения спроса на электромобили. Продажи в Китае обвалились на 28%, что стало одной из причин увольнения руководителя отдела продаж Детлефа фон Платена. Автопроизводитель уже объявил, что вложит 800 млн евро в разработку новых гибридных моделей и двигателей внутреннего сгорания.