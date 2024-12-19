Последнее обновление: 19.12.2024 10:52

Семья Порш-Пиех требует закрытия заводов Volkswagen в Германии

Семья Порше-Пиех, которая контролирует акционеров Volkswagen, все больше обеспокоена отсутствием прогресса в реструктуризации немецкого автопроизводителя и настаивает на закрытии нескольких немецких заводов. Об этом сообщает Financial Times.

Семья, которая контролирует Porsche SE и через нее владеет 31,9% акций Volkswagen, четко дала понять, что для достижения долгосрочной конкурентоспособности необходимо реструктуризировать бизнес.

По оценкам LSEG, дивиденды Volkswagen, один из важнейших источников денежных поступлений для Porsche SE, снизятся до 6,75 евро с 9 евро в прошлом году.

На прошлой неделе Porsche SE предупредила, что может снизить стоимость своей доли в крупнейшем автопроизводителе Европы до €20 млрд ($20,99 млрд).



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