РФ и США проведут 27 февраля переговоры в Стамбуле

Дипломаты высокого уровня России и США 27 февраля встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить возобновление нормальной деятельности посольств в обеих странах. Об этом сообщил журналистам в Дохе глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такая встреча состоится завтра в Стамбуле, я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - сказал Лавров, которого цитируют росСМИ.

По его словам, дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате работы предыдущей администрации "по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства".