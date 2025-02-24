Лидер блока ХДС/ХСС обещает укрепить независимость от США

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, выигравший парламентские выборы в Германии, заявил о необходимости Европы укрепить независимость от США и усомнился в будущем альянса НАТО. Об этом политик сказал в эфире немецкого телевидения в воскресенье вечером.

По его словам, администрация Дональда Трампа не заботится о Европе и сближается с Россией. Он предупредил, что континент должен срочно укрепить свою оборону.

"Моим абсолютным приоритетом будет скорейшее укрепление Европы, чтобы шаг за шагом мы могли действительно достичь независимости от США. Я никогда не думал, что мне придется говорить нечто подобное в телевизионной программе. Но после заявлений Дональда Трампа, сделанных на прошлой неделе, ясно, что американцы, по крайней мере эта часть американцев, эта администрация, в значительной степени равнодушны к судьбе Европы", – сказал будущий канцлер Германии.

Мерц, который является убежденным сторонником НАТО, допустил, что европейцам, возможно, придется разработать новую оборонную структуру на замену Альянсу.

"Мне очень интересно посмотреть, как мы движемся к саммиту НАТО в конце июня. Будем ли мы все еще говорить о НАТО в его нынешнем виде, или нам придется гораздо быстрее создавать независимую европейскую обороноспособность", – сказал Мерц.

Политик отметил, что у него есть определенная "остаточная" надежда на то, что Конгресс США и Белый дом не исключат Украину из мирных переговоров, хотя его слова не звучали оптимистично.

"Я не уверен, какой будет позиция американского правительства по этой войне в ближайшие недели и месяцы. Мое впечатление за последние несколько дней таково, что Россия и Америка объединяются здесь, над головами Украины, а следовательно, и над головами Европы", – сказал он.

Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза набирает наибольшее количество голосов избирателей по итогам выборов 23 февраля, а Мерц, как ожидается, станет следующим канцлером Германии.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" одержала безоговорочную победу в землях бывшей Восточной Германии.