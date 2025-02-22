Последнее обновление: 22.02.2025 12:15

Франция и Эстония соберут экстренную встречу глав Минобороны стран Европы из-за Украины

Франция и Эстония 24 февраля организуют чрезвычайное заседание министров обороны европейских стран на тему поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с вопросом, Франция и Эстония примут в понедельник встречу европейских министров обороны, чтобы обсудить, как нарастить поддержку Украине", - информирует агентство.

Планируется участие представителей более чем десятка государств, включая Великобританию, ФРГ, Италию, Польшу, а также представителей ЕС и НАТО.

Кроме того, 24 февраля в Киев должны прибыть несколько европейских руководителей, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также в понедельник в Брюсселе пройдет встреча глав МИД стран ЕС.



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