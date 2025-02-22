Последнее обновление: 22.02.2025 12:15

Беларусь и Вьетнам обсуждают взаимодействие в военной сфере

Заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Дмитрий Рябихин встретился с военными дипломатами при посольстве Вьетнама в Беларуси – подполковником Чаном Чонг Туаном, новым заместителем атташе по вопросам обороны, и старшим полковником Хоангом Конг Чангом, который завершается свою дипломатическую миссию.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, на встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере, отметив "конструктивный характер и значительный прогресс в отношениях".

Кроме того, уточнен порядок реализации мероприятий в 2025 году.



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