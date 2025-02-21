Около 7 тыс. информационных материалов власти Беларуси объявили "экстремистскими"

Около 7 тыс. информационных материалов в Беларуси объявлены "экстремистскими". Об этом сообщил министр информации Марат Марков на встрече с коллективом Локомотивного депо Барановичи Барановичского отделения Белорусской железной дороги.

"В Беларуси около 7 тыс. информационных материалов объявлены экстремистскими, к ним запрещен доступ. При этом только за 2024 год экстремистскими были признаны около 3 тыс. материалов. Кроме того, к 15 150 интернет-ресурсам, которые противоречат интересам государства, ограничен доступ. И это количество постоянно увеличивается", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.

По его словам, в создание таких ресурсов вкладываются десятки миллионов долларов для того, чтобы они работали на развал синеокой.

"То есть мы все время находимся в состоянии информационного противоборства", - сказал Марков.