В Париже пройдет второе совещание группы европейских стран по Украине

Франция созывает 19 февраля второе за неделю совещание лидеров ряда стран Евросоюза по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили во вторник вечером европейские СМИ.

В понедельник французский президент Эммануэль Макрон уже собирал в Елисейском дворце неформальную экстренную встречу с главами правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши, а также с председателем Европейского совета Антониу Коштой, главой ЕК фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Рютте.

Речь шла о совместной реакции на дипломатические контакты США и России по Украине без участия Европы.

Как отмечается в публикациях, в среду Макрон приглашает вторую группу стран. На этот раз речь идет о Бельгии, Греции, Латвии, Литве, Норвегии, Румынии, Финляндии, Чехии, Швеции, Эстонии. Также приглашена Канада. Некоторые лидеры примут участие в совещании по видеосвязи.