Делегации США и России встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения Украины

Соединенные Штаты и Россия якобы готовят встречу в Саудовской Аравии в ближайшие дни для переговоров по завершению российско-украинской войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из членов Конгресса и анонимного собеседника, поинформированного о подготовке встречи.

По словам этих источников, американские и российские чиновники должны встретиться в Саудовской Аравии "в ближайшие дни" для начала переговоров по завершению российско-украинской войны.

В Госдепе США пока не предоставили комментариев по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что хотя в ближайшие дни должен посетить Саудовскую Аравию в рамках серии других встреч на Ближнем Востоке, никаких встреч с представителями России или США в рамках этих визитов не предусмотрено.

Перед этим стало известно о первом телефонном разговоре госсекретаря Марка Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в продолжение разговора Трампа с Путиным.