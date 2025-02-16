Трамп предложит Лукашенко ослабление санкций в обмен на освобождение политзаключенных

Президент США Дональд Трамп якобы намерен предложить Лукашенко "сделку" об ослаблении санкций в обмен на массовое освобождение политзаключенных. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The New York Times.

По информации издания, 12 февраля в Минск приезжал высокопоставленный американский дипломат и имел там встречи с Лукашенко и главой белорусского КГБ, что стало первым подобным взаимодействием за последние 5 лет.

Визит совершили заместитель помощника госсекретаря Кристофер Смит и еще двое американских чиновников. После встреч они отправились в приграничное с Литвой село, где забрали освобожденных из тюрьмы американца и двух белорусов-политзаключенных, после чего поехали в Вильнюс.

Смит назвал освобождение трех политзаключенных "большой победой и шагом в рамках повестки дня президента Трампа по принципу "мир благодаря силе".

После того на встрече с западными дипломатами в Вильнюсе в четверг Смит рассказал, что в администрации Трампа думают над "большой договоренностью", по которой бы Лукашенко согласился на массовое освобождение политзаключенных, включая наиболее известных, а США ослабили бы санкции против банковской сферы Беларуси и экспорта калийных удобрений. Об этих деталях на анонимных условиях рассказали двое присутствующих на встрече.

Сам Смит не комментировал публично своих встреч и деталей обсуждения, в Госдепе также не предоставили комментариев.

Как отмечается, Смит отвечал в Госдепе за политику в отношении Беларуси и при администрации Байдена и еще в прошлом году начал предварительные обсуждения с другими странами Запада относительно того, чтобы пообещать Лукашенко смягчение санкций в обмен на определенные шаги.