В Мюнхене началась конференция по безопасности

В Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности — международный форум, ключевой темой которого, как ожидается, станут перспективы мирного урегулирования войны в Украине.

Ранее в Германию прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию. Помимо него в Мюнхене Соединенные Штаты также представляет глава Госдепартамента Марко Рубио. Впрочем, самолет, который должен был доставить госсекретаря и председателя комитета Сената по международным отношениям Джима Риша в Мюнхен, в четверг вернулся в Вашингтон из-за технической проблемы. Впоследствии стало известно, что для полета Рубио и Риш должны были воспользоваться другим бортом.

Всего на участие в конференции заявлены около 60 лидеров государств и глав международных организаций, а также не менее 150 министров.

В первый день конференции Джей Ди Вэнс встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе встречи вице-президент, повторив тезис о том, что Европа, и в частности, Германия, должны играть более значительную роль в собственной обороне.

"Мы с президентом (Трампом) считаем, что Европа, конечно, очень важный союзник для Соединенных Штатов, – заявил он перед началом встречи. – Мы также считаем, что <...> в будущем <...> Европа должна играть более значительную роль в обеспечении собственной безопасности, и очевидно, что Германия, будучи крупнейшей экономикой в Европе, будет играть в этом важную роль".

Ранее Вэнс также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности, призвав союзников по альянсу увеличить оборонные расходы и взять на себя большую ответственность.

"Мы собираемся обсудить НАТО и, в частности, стремление президента (США Дональда Трампа) добиться, чтобы альянс выделял чуть больше ресурсов на оборону. И я знаю, что генеральный секретарь Рютте со мной в этом согласен", – сказал Вэнс перед началом встречи.

Рютте поддержал этот призыв, отметив: "Европа должна усилить свою роль, европейская часть НАТО должна усилить свою роль. В этом смысле нам нужно повзрослеть".

Стороны также обсудили ситуацию в Украине. Вэнс призвал к "переговорному урегулированию". По словам Рютте, нужно понять, "как мы можем достичь прочного мира".

По итогам встречи Рютте написал в социальной сети Х: "Сильное НАТО и сильная Америка идут рука об руку. Благодарю Джей Ди Вэнса за утреннюю дискуссию об увеличении оборонных расходов в Европе, совместной работе по наращиванию производства вооружений и возможных усилиях, направленных на обеспечение прочного мира в Украине".

Тем временем российский МИД заявил, что представителей РФ на Мюнхенской конференции не будет.