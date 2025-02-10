Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в 2024 году составило $1,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка страны.

На дефицит внешней торговли в прошлом году повлиял рост импорта на 6,8% до $50,69 млрд, при этом экспорт вырос всего лишь на 3,5% до $49,39 млрд.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг увеличился на 5,1% до $100,1 млрд.

Дефицит внешней торговли товарами за 2024 год составил $4,7 млрд, увеличившись в 1,9 раза. При этом за декабрь дефицит вырос сразу на $1 млрд. Экспорт товаров возрос на 1,2% до $39,5 млрд, импорт - на 6,3%, до $44,2 млрд. Оборот торговли товарами увеличился на 3,8% до $83,7 млрд.

Профицит внешней торговли услугами вырос на 22,3% до $3,39 млрд. Экспорт услуг составил $9,9 млрд (рост на 14%), импорт - $6,5 млрд (рост на 10,1%). Внешнеторговый оборот в торговле услугами достиг $16,4 млрд (рост на 12,4%).

Между тем власти Беларуси планировали в 2024 году рост экспорта на уровне не менее чем на 7,6%.