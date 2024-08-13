Внешняя торговля Беларуси выросла на 3,2% за 6 месяцев 2024 года

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-июнь 2024 года вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $47,6623 млрд. Об этом сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 3,7% до $23,8812 млрд, импорт - на 2,6% до $23,781 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-июнь составило $100,2 млн (в мае было отрицательное – $141,5 млн).

Внешняя торговля товарами в январе-июне 2024 года выросла на 3,8% по сравнению с январем-июнем 2023 года и составила $40,3906 млрд. Импорт товаров увеличился на 3,8% до $20,9362 млрд, экспорт - на 3,9% до $19,4544 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1481,8 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-июне 2024 года сократилась на 0,3% по сравнению с январем-июнем 2023 года и составила $7,2717 млрд. Экспорт услуг вырос на 2,8% и составил $4,4268 млрд, импорт упал на 4,9% и составил $2,8448 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $1582,0 млн.