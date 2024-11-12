Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-сентябре 2024 года вырос на 5,6%

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-сентябрь 2024 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $73,7096 млрд., сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 4,4% до $36,6768 млрд., импорт – на 7,0% до $37,0328 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли за январь-сентябрь составило $355,9 млн.

Внешняя торговля товарами в январе-сентябре 2024 года выросла на 5,4% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года и составила $62,1357 млрд. Импорт товаров вырос на 7,6% и составил $32,5379 млрд., экспорт – на 3,1% и составил $29,5978 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $2940,1 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-сентябре 2024 года выросла на 6,9% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года и составила $11,5739 млрд. Экспорт услуг вырос на 10,0% и составил $7,079 млрд., импорт вырос на 2,4% и составил $4,4949 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $2,5842 млрд.