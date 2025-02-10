Нацбанк Беларуси в 2025 году выпустит в обращение новую золотую инвестиционную монету

Национальный банк в 2025 году планирует выпустить в обращение золотую слитковую (инвестиционную) монету "Славянка" номиналом 100 рублей. Об этом говорится в постановлении регулятора № 32 от 7 февраля 2025 г.

Новая монета "Славянка" номиналом 100 рублей будет изготовлена из золота массой 15,55 г (1/2 тройской унции), пробой сплава 999,9, тиражом 3 тыс. штук.

В оформлении монеты планируется сохранить художественный образ молодой славянки с маленьким ребенком на руках в окружении двух райских птичек и надпись "Славянка" по аналогии с уже выпущенными Национальным банком золотой и серебряной инвестиционными монетами.

Новая монета "пополнит ряд уже выпущенных Национальным банком слитковых (инвестиционных) монет и расширит возможности инвестирования в драгоценные металлы".

По информации регулятора, в настоящее время в обращении находятся золотая инвестиционная монета ”Славянка“ номиналом 50 рублей, массой 7,78 г (1/4 тройской унции) пробой сплава 999,9 и серебряная инвестиционная монета ”Славянка“ номиналом 20 рублей, массой 31,10 г (1 тройская унция), пробой сплава 999,9, которые пользуются высоким спросом.