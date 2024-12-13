Дефицит счета текущих операций Беларуси за 9 месяцев вырос в 1,9 раза

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса Беларуси за январь-сентябрь 2024 года составило $1,81 млрд и увеличилось в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету Нацбанка, в структуре текущего счета дефицит внешней торговли товарами и услугами составил $487,5 млн против профицита на $527,3 млн годом ранее.

По статье "первичные доходы" (разница между выплатами инвестиционных доходов и притоком средств от оплаты труда временных работников за границей) сформировался дефицит в сумме $1,77 млрд (снижение на 19,9%).

По статье "вторичные доходы" (сальдо поступлений трансфертов из-за границы в пользу государства) профицит сократился на 38,3%, до $450,4 млн.

Чистое заимствование по финансовому счету выросло на 4,5% и достигло $845,1 млн. В структуре финансового счета чистый приток прямых инвестиций снизился на 26,6% до $1,45 млрд. Портфельные инвестиции составили $9,6 млн (в январе-сентябре 2023 года - $469,6 млн).

Чистый отток капитала по статье "прочие инвестиции" составил $612,1 млн.