Эрдоган призвал к полному снятию санкций с Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого турецкий лидер заявил, что считает приостановление Европейским Союзом санкций против Сирии правильным. Об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации президента Турции в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно информации, во время разговора Эрдоган и Макрон обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы.

В частности, во время разговора Эрдоган заявил, что приостановление Европейским Союзом санкций против Сирии было очень правильным.

Он отметил, что важно полностью отменить санкции в новом периоде и заверил в продолжении поддержки Сирии.

Стоит отметить, что в январе Соединенные Штаты ослабили санкции против Сирии на следующие шесть месяцев, чтобы облегчить предоставление гуманитарной помощи.

А 27 января главы Министерств иностранных дел стран ЕС достигли политического согласия на ослабление санкций в отношении Сирии после падения режима Башара Асада.