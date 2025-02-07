Последнее обновление: 07.02.2025 18:00

В Испании двух россиян и белоруса подозревают в терроризме

Правоохранительные органы Испании задержали в автономном сообществе Каталония пять человек по подозрению в террористической деятельности. Об этом сообщила газета El Periódico со ссылкой на источники в полиции.

Согласно информации, среди задержанных - двое граждан России, а также граждане Колумбии, Беларуси и подданный Испании. Им вменяется терроризм и участие в преступной организации.

По версии следствия, подозреваемые предпринимали действия, направленные "против поддержки правительствами и ассоциациями Украины".

Утверждается, что задержанные проживали в Барселоне и вели работу в странах НАТО. Как отмечает газета, из задержанных россиян один "обладает знаниями в области компьютерной инженерии, а другой - фотограф".

В национальной полиции Испании пока не комментируют данную информацию.



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