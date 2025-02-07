ЕБРР в 2025 году планирует инвестировать в Украину не менее €1,5 млрд

Европейский банк реконструкции и развития в 2025 году планирует инвестировать не менее €1,5 млрд на поддержку экономики и бизнеса Украины в военное время. Об этом заявила агентству Reuters президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

С начала войны ЕБРР активизировал свою деятельность в Украине, инвестировав более €6,2 млрд в различные секторы. В прошлом году банк выделил стране рекордные €2,4 млрд.

Президент ЕБРР заявила, что банк и в дальнейшем будет сосредотачивать свое внимание на частном секторе Украины, в частности, на энергетике после неоднократных российских атак на национальную энергосистему, а также на государственной и муниципальной инфраструктуре.

"Наш план заключается в том, чтобы продолжать инвестировать на этом уровне. Как минимум, мы стремимся к €1,5 млрд инвестиций, но если мы сможем сделать больше – мы это сделаем", – сказала она 6 февраля во время своего визита в украинскую столицу.

По ее словам, деятельность банка определяется спросом, и он готов увеличить свои инвестиции в Украину до €3 млрд в год после завершения войны.

Рено-Бассо отметила, что энергетический сектор Украины является одним из ключевых приоритетов этого года и в дальнейшем, поскольку проекты по модернизации отрасли и развитию возобновляемой энергетики могут стать двигателем частных инвестиций после завершения войны.

"Есть большой потенциал, поэтому это вызовет большой интерес со стороны иностранных инвесторов, и это вызовет большую активность в стране – это действительно будет стимулировать динамику роста", – сказала она.