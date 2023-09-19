ЕБРР ожидает, что инвестиции в Украину составят около €1,5 млрд евро в год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует продолжать инвестировать около €1,5 млрд в год в Украину в ближайшие два года. Об этом заявил президент кредитора.

Президент ЕБРР Одиль Рено Бассо заявила, что сумма не установлена окончательно и может возрасти, но все еще существует настоятельная потребность в поддержке Украины после вторжения России, особенно энергетического сектора и инфраструктуры, пишет Reuters.

"Это зависит от сценариев, но я бы ожидала по крайней мере того же, в среднем на уровне €1,5 млрд в год, в контексте войны. Но если бы реконструкция действительно начала ускоряться, то, возможно, увеличилась бы", – сказала она.

В 2022-2023 годах банк зарезервировал €3 млрд в поддержку инфраструктуры Украины и предоставление кредитных линий во время конфликта, из которых €1,7 млрд было освоено в прошлом году.

Рено Бассо отметила актуальность поддержки энергетической безопасности Украины и ее инфраструктуры.

"Если не будет отопления, не будет электричества, зима будет очень тяжелой. Поэтому мы в основном на этом сосредотачивались", – добавила президент ЕБРР.

Она сообщила, что ЕБРР имеет возобновляемую кредитную линию с "Нафтогазом", чтобы помочь ему закупить достаточное количество газа, как и прошлой зимой, и что он намерен увеличить эту кредитную линию.

Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины договорились объединить усилия по мобилизации нового крупного пакета финансирования для поддержки энергетической безопасности страны, банк выделит 600 миллионов евро в виде займов и грантов от международных партнеров.