Парламент Грузии досрочно прервал полномочия 49 депутатов от оппозиционных партий

Парламент Грузии, в который входит 150 депутатов, на пленарном заседании прекратил полномочия 49 парламентариев, избранных от оппозиционных партий.

Депутаты от оппозиционных партий - "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" сразу же после состоявшихся 26 октября прошлого года парламентских выборов обратились с заявлением в парламент о досрочном прекращении своих депутатских полномочий. Они объяснили свое решение утверждением, что выборы были сфальсифицированы властями.

Еще одна оппозиционная партия "За Грузию", также прошедшая в парламент и получившая 12 депутатских мандатов, заявления в парламент о сложении полномочий не направляла. Вместе с тем партия "За Грузию", лидером которой является бывший премьер-министр Гиоргий Гахария, не участвует в парламентской деятельности, считая избранные власти нелегитимными.