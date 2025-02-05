Трамп угрожает Тегерану сокращением экспорта иранской нефти до нуля

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться остановки иранского экспорта нефти в рамках политики максимального давления на Тегеран.

На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне Трап подчеркнул, что хочет добиться того, "чтобы экспорт иранской нефти был равен нулю". Также он пообещал вводить против Тегерана жесткие санкции.

Ранее, перед переговорами с Нетаньяху, президент США, отвечая на вопрос журналистов, может ли он предпринять действия по ограничению доступа иранской нефти на мировой рынок Трамп ответил: "У нас есть право делать это".