Последнее обновление: 05.02.2025 17:52

Трамп угрожает Тегерану сокращением экспорта иранской нефти до нуля

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться остановки иранского экспорта нефти в рамках политики максимального давления на Тегеран.

На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне Трап подчеркнул, что хочет добиться того, "чтобы экспорт иранской нефти был равен нулю". Также он пообещал вводить против Тегерана жесткие санкции.

Ранее, перед переговорами с Нетаньяху, президент США, отвечая на вопрос журналистов, может ли он предпринять действия по ограничению доступа иранской нефти на мировой рынок Трамп ответил: "У нас есть право делать это".



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование