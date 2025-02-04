Последнее обновление: 04.02.2025 17:11

Кремль грозится ответными мерами в случае действий Польши против российской дипсобственности

Меры взаимности в отношении Польши неизбежны в случае решений Варшавы о российской дипсобственности. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.

"Естественно, мы будем принимать все возможные меры. Да, в самой Польше сейчас эти меры ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно же, меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - сказал Песков, которого цитируют росСМИ.

Ранее со ссылкой на посла РФ в Польше сообщалось, что власти Польши имеют претензии к нескольким принадлежащим РФ объектам.



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