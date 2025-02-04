Власти Индии скорректируют свою позицию по биткоину

Индия пересматривает свое отношение к цифровым активам на фоне трансформации их восприятия в других странах. Об этом Reuters сообщил секретарь по экономическим вопросам государства Аджай Сет.

По его словам, сроки публикации проекта документа о криптовалютах,публикация которого планировалась еще на сентябрь 2024, вновь отложат.

Причина — изменение позиционирования класса активов в других странах.

По словам Сета, поскольку криптовалюты «не верят в границы», позиция Индии не может быть односторонней.

Чиновник не упомянул конкретно США, президент которых Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы по рынкам цифровых активов.

В начале 2021 года в Индии сообщили о возможном законодательном запрете криптовалют, речь даже заходила об уголовной ответственности для владельцев. В середине года появилась информация о том, что власти все же легализуют цифровые валюты как класс активов.

В ноябре вновь заговорили о намерении правительства запретить большинство «частных валют». Это вызвало панику на местном рынке, которая привела к краткосрочному локальному проседанию цены биткоина на 15%.

Несмотря на отсутствие нормативно-правовой базы, в 2022 году Индия ужесточила сборы с трейдеров и инвесторов, а позднее глава Резервного банка страны Шактиканта Дас предостерег граждан от вложений в криптовалюту.

В декабре 2023 года Управление финансовой разведки Индии обвинило девять криптобирж в работе без регистрации и нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.