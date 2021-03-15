Последнее обновление: 15.03.2021 11:24

Власти Индии готовят законопроект о запрете криптовалюты в стране

Правительство Индии разрабатывает законопроект о запрете криптовалюты в стране и ее использовании в качестве механизма для транзакций.

Об этом в понедельник сообщает газета «Хиндустан таймс», передает ТАСС.

По словам ее источников, «законопроект предусматривает уголовную ответственность за обладание, выпуск, получение, торговлю и передачу криптоактивов». Источники подчеркнули, что в случае одобрения документа «Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает оборот криптовалюты незаконным».

По их словам, законопроект соответствует политике индийского правительства, призвавшего в январе к запрету биткойна при создании основы для официальной цифровой валюты и признавшего его неэффективным и ненадежным инструментом для финансовых операций. По мнению властей, биткойн может использоваться в различных незаконных схемах и очень подвержен колебаниям.

Законопроект предоставит держателям криптовалют до шести месяцев для ликвидации их активов, после чего будут взиматься штрафы.

Как отмечает «Хиндустан таймс», законопроект о запрете цифровой валюты имеет большие шансы получить одобрение в парламенте, где фракция правящей партии «Бхаратия джаната парти» обладает достаточным большинством.



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