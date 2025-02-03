Новый директорат по расширению и восточному соседству начал работу в Еврокомиссии

С 1 февраля 2025 года в Европейской комиссии начал работу новый Генеральный директорат по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST), который будет заниматься странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в Европейский Союз. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Новый директорат, который работает с начала февраля, будет отвечать за государства, которые относятся к политике восточного соседства ЕС, а также государства, которые уже получили статус кандидата на вступление в ЕС.

"С 1 февраля 2025 года Комиссия имеет Генеральный директорат по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST), ответственный за переговоры со странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в Европейский Союз", – говорится в сообщении.

Одной из задач директората также является "региональное сотрудничество и региональные инициативы, включая постепенную интеграцию стран-кандидатов, которые работают над вступлением в ЕС".

"Генеральный директорат будет руководить большей частью финансовой и технической помощи ЕС партнерам по расширению, а также странам Восточного соседства ЕС, таким как Армения, Азербайджан и Беларусь. Кроме того, он будет оказывать постоянную и устойчивую поддержку Украине, продолжать работу по восстановлению и реконструкции Украины, а также включать в себя Украинскую донорскую платформу", – рассказали в Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание директората по расширению и восточному партнерству в сентябре 2024 года, а официальное решение об этом было принято в декабре 2024 года.