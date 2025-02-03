Лидер немецких ультраправых больше не стремится к выходу из еврозоны

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" ("АдГ") и кандидат в канцлеры от партии Алиса Вайдель больше не считает необходимым выход Германии из еврозоны. Заявление Вайдель приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Лидер "АдГ" смягчила позиции своей партии, изложенные в программе к предстоящим федеральным выборам, которые пройдут 23 февраля. В ней "АдГ" призывает к выходу из Европейского валютного союза и введению национальной валюты, то есть возвращению к дойчмарке.

"Но я думаю, что уже слишком поздно выходить из евро в любом случае. Это надо было сделать до того, как началось спасение евро", – сказала Вайдель в эфире телеканала ARD.

Что касается текущей экономической ситуации, Вайдель оценила евро как нестабильную валюту и сослалась на высокую инфляцию. Она спрогнозировала неконтролируемое развитие общей европейской валюты.

"Евро в его нынешнем виде долго не продержится", – сказала она, объясняя свою оценку с точки зрения экономических условий.

Напомним, накануне выборов в Германии ультраправые занимают второе место в опросах.

Ранее Вайдель обещала, что в случае ее прихода к власти работа газопровода "Северный поток" будет восстановлена.