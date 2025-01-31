Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи почти на €200 млн

Финляндия предоставит Украине 27-ю партию военной помощи почти на €200 млн. Об этом говорится в пресс-релизе финского Минобороны.

Решение о новом пакете помощи президент Финляндии принял 31 января 2025 года на основании предложения правительства.

По оценкам, замена средств, вошедших в эту партию, обойдется Финляндии примерно в €198 млн. Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, на данный момент составляет €2,5 млрд.

"Этот пакет стоимостью почти €200 млн был сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы предоставляем именно ту поддержку, которая поможет Украине защитить себя в острой ситуации на фронте. Нельзя ослаблять хватку, а наоборот, именно в этот момент поддержка должна быть еще больше усилена. На этой неделе я обсуждал это с моими североевропейскими коллегами, и все придерживаются той же линии. Вооруженная помощь поддерживает право независимых наций на существование и защищает человеческие жизни в Украине", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Из оперативных соображений и с целью безопасной доставки помощи, никакой дополнительной информации о конкретном содержании пакета, способе доставки или графике оказания помощи в ведомстве традиционно не предоставляют.

При оказании помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны Финляндии.

"От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Обеспечение независимости и обороноспособности Украины является важнейшим элементом в этом процессе сейчас", – пояснил финский министр.