Премьер-министру Армении не о чем разговаривать с Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался комментировать последние заявления Лукашенко, касающиеся его страны.

Главе армянского правительства на сегодняшней пресс-конференции задали вопрос о высказываниях Лукашенко, сделанных в воскресенье, передает News.am.

«При всем уважении, мой диалог с Лукашенко завершен. С ним мне больше спорить не о чем», - сказал он.

В воскресенье на пресс-конференции после голосования Лукашенко заявил, что «заигрывания» с Евросоюзом опасны для Армении, а Пашинян со своей политикой «уничтожит страну». Он также сказал, что Ереван несет ответственность за войну в Нагорном Карабахе в 2020 году.

В конце прошлого года на саммите ЕАЭС Никол Пашинян заявил, что не приедет в Минск на заседание Высшего Евразийского экономического совета. В этом году Беларусь председательствует в союзе. Ранее Пашинян заявлял, что армянские чиновники и он сам не посетят страну, пока у власти находится Лукашенко.