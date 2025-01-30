В Чехии не заинтересованы в "Турецком потоке" для газа из России, есть другие партнеры

Чехия не заинтересована в "Турецком потоке" для российского газа. Об этом заявил спецуполномоченный Министерства иностранных дел Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в интервью Укринформу.

На вопрос, какие основные источники импорта газа для Чехии на данный момент, Бартушка ответил, что с лета 2022 года страна получает почти в одинаковых пропорциях: примерно 40% норвежского газа, 30% нидерландского газа и 30% сжиженного.

"Производство в Нидерландах будет прекращено в ближайшие несколько лет. Следовательно, LNG (сжиженный природный газ – прим.) увеличится примерно до 60%", – сказал он.

На уточняющий вопрос, была бы заинтересована Чехия в турецком трубопроводе для российского газа, спецуполномоченный МИД страны ответил, что нет.

"У нас есть достаточно мощностей с США, контракт с Алжиром с лета прошлого года, и мы можем быстро его расширить. Мы доверяем Италии, нашему надежному партнеру в течение последних 30 лет (она осуществляет транзит нефти для нас)", – подчеркнул Бартушка.

Он добавил, что Германия, Нидерланды, Италия, Норвегия – это партнеры для Чехии.

В апреле 2023 года в правительстве Чехии заявили, что впервые в истории избавились от зависимости от российского газа.

Ведущая чешская энергетическая компания ČEZ заключила контракт на импорт газа из Алжира после двух лет переговоров, и голубое топливо начало поступать в октябре 2024 года.