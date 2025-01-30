Израиль прекращает сотрудничество с БАПОР

Израильские законы, запрещающие властям страны контактировать с Ближневосточным агентством ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР) и запрещающие агентству работать на территории Израиля, вступают в силу в четверг.

Израильский парламент (Кнессет) принял законы еще осенью прошлого года. Они предусматривают, что, начиная с четверга, агентство не сможет контактировать с властями, в частности, по вопросу доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Также, согласно израильской позиции, Восточный Иерусалим считается суверенной израильской территорией, в связи с чем БАПОР обязан прекратить свою деятельность там.

Глава БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что эти законы крайне негативно повлияют на жизни нуждающихся палестинцев.

"Запрет подорвет гуманитарную помощь в секторе Газа и лишит миллионы палестинцев на западном берегу Иордана, в том числе в Восточном Иерусалиме, жизненно-необходимых услуг", - подчеркнул он.

В свою очередь, "Аль-Джазира" сообщает, что местные жители, работающие на БАПОР, смогут и дальше выполнять задачи на западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме, однако проходить израильские КПП им отныне будет крайне сложно. В частности, гуманитарную помощь с логотипом агентства не будут допускать в сектор Газа, в связи с чем придется поместить ее в другие упаковки.

Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши сообщила о поддержке израильских законов.

"Закрытие офиса БАПОР в Иерусалиме 30 января является суверенным решением Израиля. США поддерживают исполнение этого решения", - заявила она в рамках того же заседания.

По словам Ши, заявления БАПОР о том, что законы приведут к полному прекращению гуманитарной помощи, являются "безответственными и опасными".

БАПОР обеспечивает функционирование 58 лагерей для беженцев на западном берегу Иордана, в секторе Газа, в Иордании, Ливане и Сирии, в которых проживают около 5,9 млн палестинцев. Многие СМИ называют агентство основным поставщиком услуг здравоохранения и обучения в секторе Газа, на западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.

Ранее Израиль неоднократно обвинял БАПОР в том, что его сотрудники принимали участие в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Это стало одним из основных поводов для принятия законов, мешающих деятельности агентства.