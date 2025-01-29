Президент Сербии допускает внеочередные выборы после отставки премьера на фоне протестов

Президент Сербии Александар Вучич допустил возможность проведения досрочных выборов в апреле после того, как во вторник премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку на фоне антиправительственных протестов.

Как сообщает Reuters, отставка Вучевича побудила оппозицию призвать к формированию временного правительства.

В свою очередь сербский президент в телевизионном обращении во вторник заявил, что его партии понадобится 10 дней, чтобы решить, сформировать правительство большинства, или провести досрочные парламентские выборы.

"Новые выборы могут состояться в апреле. О временном правительстве не может быть и речи", – отметил он.

Напомним, сербский премьер Милош Вучевич 28 января официально подтвердил, что подает в отставку на фоне масштабных протестов, охвативших страну в последние недели.

Как известно, студенты ряда государственных университетов Сербии последние недели блокируют занятия и организовывают протесты в связи с обвалом бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, который унес жизни 15 человек.

Они требуют обнародования всех документов, касающихся реконструкции вокзала, уголовного преследования чиновников, ответственных за катастрофу, а также освобождения задержанных протестующих.