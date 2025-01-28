Трамп подписал указ о создании системы ПРО "Железный купол"

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа, касающихся вооруженных сил США, в том числе указ о разработке системы противоракетной обороны "Железный купол". Об этом сообщает телеканал NBC News.

Трамп сообщил журналистам на борту самолета, возвращающегося из Флориды, где президент выступал на съезде республиканской фракции в Конгрессе США, что подписал четыре указа, касающихся американских вооруженных сил.

Первый указ устанавливает процесс создания американского "Железного купола".

Предполагается, что новая система ПРО будет защищать США от баллистических, сверхзвуковых и новейших крылатых ракет, а также других угроз с воздуха.

Как пишут американские СМИ, в рамках этого проекта предстоит разработать передовые космические системы, которые будут отслеживать запущенные в сторону Соединенных Штатов ракеты.

Второй указ восстанавливает в должности военнослужащих, которые были уволены или были вынуждены уволиться из-за вакцинации против COVID-19.

Третий устраняет "гендерный радикализм" в вооруженных силах, четвертый ликвидирует службы DEI (политика разнообразия, равенства и инклюзивности - ИФ).

Трамп также объявил, что подписал прокламацию, посвященную 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим во время Второй мировой войны.