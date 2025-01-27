Евросоюз приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников

Совет Европейского союза принял решение о приостановке безвизового режима для грузинских дипломатов и должностных лиц. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пресс-релиз Евросоюза.

Согласно информации, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима коснется членов официальной делегации Грузии, принимающих участие в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории какой-либо страны ЕС межправительственными организациями, а также членов национального и регионального правительств и парламента Грузии, Конституционного суда и Верховного суда Грузии, владельцев дипломатических паспортов.

Для поездок в страны-члены ЕС, как пояснили в Совете Евросоюза, грузинские дипломаты и чиновники также больше не смогут пользоваться сокращенными сроками рассмотрения заявок, более низкими визовыми сборами и возможностью подавать меньше подтверждающих документов.

«Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, по-прежнему будут пользоваться безвизовым режимом для краткосрочных визитов в ЕС», - говорится в пресс-релизе.

Совет поясняет, что после вступления в силу частичного приостановления действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией и из-за того, что граждане Грузии освобождены от визовых требований, государства-члены могут принять решение о введении национальных мер по применению визового требования к владельцам дипломатических, служебных/официальных паспортов и специальных паспортов.